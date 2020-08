V tokratni tranši za čakanje na delo 15,5 milijona evrov

Ljubljana, 10. avgusta - Zavod RS za zaposlovanje bo danes izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač z naslova čakanja na delo, in sicer v višini 15,5 milijona evrov evrov. Tokrat bodo izplačana povračila za mesece marec, april, maj in junij, torej prvič tudi po tretjem protikoronskem zakonu. Prva povračila z naslova skrajšanega delovnika so predvidena 10. septembra.