V Novem mestu dialog med instalacijo Eve Petrič in fotografijami Marka Lipuša

Novo mesto, 7. avgusta - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 20. uri odprli instalacijo SOUNDeSCAPES - Uspavanka za drone Eve Petrič in fotografije Marka Lipuša Površine in skice. Projekt so podprli Avstrijski kulturni forum, ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana. Razstava bo na ogled do 29. avgusta.