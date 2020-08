V Brežicah odprl vrata že 30. center AMZS

Brežice, 6. avgusta - AMZS je danes v Brežicah uradno odprl vrata svojega novega, že 30. centra v Sloveniji. V njem lahko člani in drugi vozniki opravijo tehnični pregled, registracijo in zavarovanje vozil, homologacijo ter kontrolo tahografov, mogoče pa je urediti tudi vse v zvezi s članstvom v AMZS in mednarodne dokumente, so danes sporočili iz AMZS.