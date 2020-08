Evropska komisija za več trajnostnih goriv v letalstvu

Bruselj, 9. avgusta - Evropska komisija želi spodbujati uporabo trajnostnih goriv v letalskem prometu in je zato pred dnevi odprla javno posvetovanje. Cilj je izkoristiti okrevanje po pandemiji, da bi letalstvo postalo bolj okolju prijazno in pomagalo doseči podnebne cilje EU. Na predloge zainteresirane javnosti in stroke v Bruslju čakajo do 28. oktobra.