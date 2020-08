Svetovni dan levov tudi v ljubljanskem živalskem vrtu

Ljubljana, 8. avgusta - Živalski vrt Ljubljana se pridružuje praznovanju svetovnega dneva levov. Zato so danes in v nedeljo med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro pripravili poseben program spoznavanja in opazovanja te ogrožene živalske vrste, ki je namenjen vsem obiskovalcem, je za STA povedala biologinja in pedagoška vodja Živalskega vrta Ljubljana Irena Furlan.