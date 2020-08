New York, 6. avgusta - Nemška teniška igralka Julia Görges je sporočila, da ne bo nastopila na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Enaintridesetletna Nemka in trenutno 38. igralka na lestvici WTA meni, da je v trenutnih zdravstvenih razmerah nastop na turnirju enostavno preveč tvegan.