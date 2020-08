Na mednarodni kemijski olimpijadi slovenski ekipi tri bronaste medalje

Ljubljana, 6. avgusta - Na 52. mednarodni kemijski olimpijadi, ki je trajala od 23. do 30. julija, so slovenski gimnazijci iz Črnomlja, Ljubljane in Škofje Loke dosegli tri bronaste medalje. Olimpijade, katere organizator je bila Turčija in je potekala na daljavo, se je udeležilo 60 držav, je danes sporočil mentor slovenske ekipe Andrej Godec.