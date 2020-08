Terme Olimia zaradi epidemije izgubile več kot štiri milijone evrov prihodkov

pripravila Lili Pušnik

Podčetrtek, 8. avgusta - Terme Olimia, ki so svoje nastanitvene in bazenske zmogljivosti odprle v začetku junija, so zaradi epidemije izgubile več kot štiri milijone evrov letošnjih prihodkov, ki so bili načrtovani v višini okoli 27 milijonov evrov. Direktor term Florjan Vasle upa, da bodo letos uspeli doseči okoli 60 odstotkov lanskih prihodkov.