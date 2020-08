Šmarska občina v Mestinju ureja varno cestno infrastrukturo

Šmarje pri Jelšah, 8. avgusta - Občina Šmarje pri Jelšah v Mestinju ureja sodobno in varno cestno infrastrukturo. Ta mesec bo končana druga faza projekta, katere rezultat bo nova, 265 metrov dolga cesta do čistilne naprave Mestinje vzdolž poslovnih in skladiščnih objektov podjetij Vital in Stramex. Vrednost del druge faze je ocenjena okoli 404.000 evrov.