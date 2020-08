Primorske novice o ogroženem župnišču na robu piranskega klifa (6. 8.)

Koper, 5. avgusta - Alenka Penjak v komentarju Piranski klif drsi in nič ga ne ustavi piše o ogroženi stavbi župnije Piran, ki je pristala na robu piranskega klifa, saj so se s slednjega skozi leta začele krušiti skale in kamenje. Župnija predstavlja tudi dom župniku Zorku Bajcu, ki občino obupano prosi za pomoč.