Demaru klasika Milano - Torino

Torino, 5. avgusta - Francoski kolesar Arnaud Demare (FDJ) je zmagovalec klasične kolesarske preizkušnje od Milana do Torina. Dirko, dolgo 198 kilometrov, je v nasprotju z dirkami prejšnjih let odločil sprint večje skupine, Francoz je bil v njem hitrejši od Avstralca Caleba Ewana in Belgijca Wouta van Aerta, zmagovalca sobotne dirke Strade Bianche.