Pahor libanonskemu predsedniku v sožalnem pismu izrazil solidarnost

Ljubljana, 5. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je v sožalnem pismu predsedniku Libanona Michelu Aounu izrazil globoko sožalje predsedniku in svojcem žrtev torkove silovite eksplozije v Bejrutu v imenu Republike Slovenije, njenih državljanov in v svojem imenu. Vsem ranjenim in prizadetim je zaželel čim prejšnje okrevanje.