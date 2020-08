Ameriške borze v pričakovanju novega rekorda Nasdaqa

New York, 5. avgusta - Na ameriških borzah danes pričakujejo vnovično rast tečajev vrednostnih papirjev in s tem tudi novo rekordno vrednost tehnološkega indeksa Nasdaq. Ta pričakovanja temeljijo predvsem na novem paketu pomoči prizadetim zaradi pandemije covida-19, o katerem se dogovarjajo republikanci in demokrati, pravijo analitiki.