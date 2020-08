Pri New York Timesu digitalni del prvič z več prihodki kot tiskani

New York, 5. avgusta - Ameriški časnik New York Times je v drugem četrtletju prvič doslej ustvaril več prihodkov z digitalnimi storitvami kot s tiskano izdajo časnika. Prihodek od digitalnih naročnin in oglasov je znašala 185,5 milijona dolarjev, prihodek od prodaje tiskane izdaje pa 175,4 milijona dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.