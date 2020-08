Umetnostne galerije v Los Angelesu s presenetljivo prodajo med pandemijo

Los Angeles, 10. avgusta - Trgovina z umetninami v Los Angelesu v zadnjih mesecih beleži dobre rezultate. Ljudje, ki so bili zaradi pandemije covida-19 primorani ostati doma, so se naveličali gledanja vedno istih umetnin, zato so se odločali za nakup novih. Čeprav je trenutna prodaja daleč od razcveta, so v zadnjih mesecih nekatera dela dosegla rekordne cene.