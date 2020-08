Vučić znova kritiziral hrvaško proslavo operacije Nevihta

Zagreb/Beograd, 5. avgusta - Vodilni politiki Srbije in Republike srbske iz Bosne in Hercegovine so v torek zvečer na žalni slovesnosti v Srbiji nedaleč od Rače ob meji z BiH skupaj obeležili 25. obletnico hrvaške operacije Nevihta. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med drugim dejal, da si Srbija prizadeva za spravo, da pa ne bo trpela ponižanja.