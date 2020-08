Jug Dalmacije in Črno goro zajelo neurje

Zagreb/Dubrovnik/Podgorica, 5. avgusta - Močno neurje je v torek zvečer zajelo območje Dubrovnika na jugu Hrvaške in dele Črne gore. Iz Dubrovnika so poročali, da je na osrednji ulici v starem mestnem jedru voda segala do kolen ter da so gasilci imeli veliko dela. V Podgorici pa je veter izruval več dreves. Neurje je tudi oviralo promet v črnogorski prestolnici.