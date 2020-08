V silovitih eksplozijah v Bejrutu več sto ranjenih, tudi mrtvi

Bejrut, 4. avgusta - V libanonski prestolnici Bejrut sta danes odjeknili siloviti eksploziji, ki sta pretresli celo mesto in v zrak poslali temne oblake dima. Ranjenih je več sto ljudi, poročajo tudi o mrtvih. Vzrok eksplozij še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije. V državi so v sredo razglasil dan žalovanja. Sklicali so sestanek varnostnega sveta.