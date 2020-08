Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o devetih okužbah z novim koronavirusom in o tem, da so tri nove okužbe potrdili v domu starejših v Hrastniku. Poročale so tudi o napovedani krepitvi vojaškega kontingenta na italijansko-slovenski meji in o zmanjšani porabi alkohola med mladimi v Sloveniji.