Ptujski klub krvodajalcev stokratnikov bogatejši za dva člana

Ptuj, 4. avgusta - V enoti za transfuzijsko dejavnost na Ptuju so danes gostili dva nova krvodajalca stokratnika. V klub stokratnih darovalcev krvi sta vstopila 64-letni Janez Golob s Ptuja, ki je kri prvič daroval leta 1976, ter 53-letni Drago Furek iz Hajdine, ki je to prvič storil leta 1984, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor.