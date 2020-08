Brata Rajapaksa želita na volitvah v Šrilanki okrepiti oblast

Kolombo, 5. avgusta - V Šrilanki danes potekajo parlamentarne volitve, na katerih si nameravata brata Rajapaksa zagotoviti absolutno večino v parlamentu, ki bi jima omogočila spremembo ustave in odpravila demokratične varovalke. Brata naj bi si namreč želela odpraviti omejitev predsedniških mandatov in spraviti pod svoj nadzor pravosodje in policijo.