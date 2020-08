Skupina Lisca si obeta težavno leto

Sevnica, 5. avgusta - Skupino Lisca, ponudnico pretežno ženskega perila in kopalk lastnih blagovnih znamk, je epidemija novega koronavirusa glede na to, da do štiri petine izdelkov prodajo v maloprodaji, ki je od srede marca do srede maja na njenih ključnih trgih tako rekoč zamrla, močno prizadela. Lisca si tako obeta krizno in težavno leto, ocenjuje njeno vodstvo.