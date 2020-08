Ministrstvo začenja javno razpravo o načrtovanju upravljanja voda v Slovenji

Ljubljana, 4. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo dokument o upravljanju voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, ki podaja pregled nad ključnimi okoljskimi problemi na področju upravljanja voda v Sloveniji. Dokument, ki bo v javni obravnavi do konca oktobra, je prvi korak v okviru priprave novih načrtov upravljanja voda.