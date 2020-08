Ljubljana, 3. avgusta - Ob smrti nekdanjih poslancev SD, župana Velenja Bojana Kontiča in nekdanjega predsednika DZ Franca Ferija Horvata, bosta žalni knjigi obema v slovo odprti na sedežu SD na Levstikovi 15 v Ljubljani od danes od 13. ure do 18. ure in vsak dan do četrtka, 6. avgusta, med 9. in 18. uro, so sporočili iz stranke.