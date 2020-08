Zastrupitev z alkoholom v Indiji zahtevala več kot sto življenj

New Delhi, 3. avgusta - V indijski zvezni državi Pandžab je zaradi zastrupitve z alkoholom po najnovejših podatkih umrlo 105 ljudi, je danes sporočila policija. V zvezi s trgovino z nezakonito proizvedenim alkoholom so aretirali 30 ljudi in odpustili več policistov ter lokalnih uradnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.