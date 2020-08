Orlando, 3. avgusta - Košarkarji Orlando Magic so prišli do nove zmage ob nadaljevanju prvenstva NBA, s 132:116 so premagali Sacramento Kings, zmago pa je zasenčila nova poškodba Jonathana Isaaca. Nesrečni košarkar, ki so ga morali v zadnji četrtini s parketa odpeljati z vozičkom, se je zgrudil med poskusom prodora na koš brez kontakta s kakšnim od igralcev.