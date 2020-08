Obsežen požar v Kaliforniji ogroža več tisoč ljudi

Los Angeles, 3. avgusta - Na jugu Kalifornije divja obsežen gozdni požar, ki vzhodno od Los Angelesa ogroža več tisoč ljudi in hiš. Z ognjenimi zublji se bori več kot 1300 gasilcev, pomagajo jim tudi helikopterji in letala za gašenje. Zaradi požara Apple, ki je izbruhnil v petek, so v nedeljo 7800 ljudem svetovali, naj zapustijo domove, poročajo tuje tiskovne agencije.