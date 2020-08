Letos brez slovenskih odbojkarjev v finalu

Ljubljana, 2. avgusta - Letošnji finale turnirja svetovne serije odbojkarjev na mivki v Ljubljani bo minil brez slovenskih predstavnikov. Vid Jakopin in Tadej Boženk, lanska zmagovalca in edina letošnja slovenska polfinalista, se bosta borila le za tretje mesto, potem ko sta z 1:2 izgubila polfinalni obračun proti Italijanoma Andreii Abbiattiju in Tizianu Andreattiju.