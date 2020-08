V noči na ponedeljek v zahodni Sloveniji možni močnejši nalivi

Ljubljana, 2. avgusta - V noči na ponedeljek so po navedbah Agencije RS za okolje predvsem v zahodni polovici Slovenije ob nevihtah možni močnejši nalivi, sunki vetra in toča. Danes reke sicer počasi upadajo, a ob nevihtah lahko predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke.