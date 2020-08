Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 1. avgusta - V Zelenem Bregu v občini Ravne na Koroškem se je ob 3.40 zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je avto zapeljal z vozišča in se prevrnil na streho. V nesreči so bile udeležene tri osebe, ena izmed njih je na kraju nesreče podlegla poškodbam. Enega izmed udeležencev pa so prepeljali v bolnišnico.