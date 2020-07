Pogrešan 69-letni Milan Jakšič iz Gornje Bistrice

Črenšovci, 31. julija - Svojci pogrešajo 69-letnega Milana Jakšiča iz Gornje Bistrice. Pogrešani je visok 165 centimetrov in močnejše postave. Nazadnje je bil oblečen v temno rjave kratke hlače in bordo rdečo majico s kratkimi rokavi. Nazadnje so ga videli v sredo popoldne, ko se je z avtom odpeljal od doma, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.