MNZ in policija: Postopki s prosilci za azil skladni z nacionalno in evropsko zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami

Ljubljana, 31. julija - Na notranjem ministrstvu in policiji po današnjem poročanju Mladine glede novega azilnega režima Slovenije poudarjajo, da vsi postopki s prosilci za mednarodno zaščito potekajo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami. Ukrep o omejitvi gibanja je odrejen glede na okoliščine posameznega primera, so navedli za STA.