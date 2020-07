Exxon Mobil v četrtletju pridelal več kot milijardo dolarjev izgube

New York, 31. julija - Naftni velikan Exxon Mobil je v letošnjem drugem četrtletju pridelal 1,1 milijarde dolarjev (928,8 milijona evrov) čiste izgube, potem ko je imel v enakem obdobju lani 3,1 milijarde dolarjev (2,6 milijarde evrov) čistega dobička, so sporočili iz koncerna. Preobrat so pripisali strmoglavljenju cen nafte ob zaprtju držav zaradi pandemije covida-19.