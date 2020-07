V Anhovem še čakajo rezultate analize pitne vode, do takrat prepoved uporabe vode za prehrambene namene

Anhovo, 30. julija - Voda iz vodovodnega sistema Anhovo, do onesnaženja katerega je prišlo v petek, ni primerna za prehrambene namene, pitje in umivanje zob, je v sredo uporabnike obvestila Občina Kanal ob Soči. Rezultate kemijske analize še čakajo. Pitno vodo so prebivalcem zagotovili gasilci.