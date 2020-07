Belorusija "ruske plačance" in opozicijo obtožuje priprave nemirov pred volitvami

Minsk, 30. julija - Beloruske oblasti so danes sprožile preiskavo proti domnevnim ruskim plačancem, ki naj bi bili blizu Kremlju, in glavnima kritikoma predsednika Aleksandra Lukašenka Sergeju Tihanovskemu in Mikoli Statkeviču, ki jim očitajo načrtovanje množičnih nemirov pred avgustovskimi predsedniškimi volitvami.