Za trajno zaposlovanje mladih po novem 10 milijonov evrov

Ljubljana, 30. julija - Zavod RS za zaposlovanje je podaljšal javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih do najdlje 15. novembra in zanj namenil dodatna sredstva, skupno je na voljo 10 milijonov evrov. Do tedaj se je mogoče potegovati tudi še za subvencije za zaposlitev brezposelnih na povabilih Zaposli.me in Spodbujanje zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice.