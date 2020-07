Kmetijsko ministrstvo spomnilo na ukrepe za zavarovanje pridelkov pred točo

Ljubljana, 30. julija - Potem ko so v sredo po državi pustošila lokalna neurja s točo, je kmetijsko ministrstvo danes spomnilo na zavarovanje pridelkov pred točo. Kmetom so na voljo finančna sredstva za preventivne ukrepe oz. blaženje posledic naravnih nesreč in razpisi iz programa razvoja podeželja. Na severovzhodu države se izvaja tudi protitočna obramba.