Aplikacija #OstaniZdrav že delujoča in v testiranju na MJU in NIJZ

Ljubljana, 30. julija - Aplikacija #OstaniZdrav, namenjena obveščanju o stikih z okuženimi z novim koronavirusom, bo do roka, ki se izteče v soboto, oddana v mobilni trgovini GooglePlay in AppStore, zagotavlja državni sekretar na ministrstvu za javno upravo (MJU) Peter Geršak. Aplikacija že deluje, prilagojena je slovenskim uporabnikom in je v testiranju na MJU in NIJZ.