Pogrešajo Romana Kodriča iz okolice Domžal

Ljubljana, 29. julija - Svojci pogrešajo 52-letnega Romana Kodriča iz okolice Domžal. Visok je okoli okoli 170 centimetrov, normalne postave in rjavih oči. Nazadnje so ga videli danes zgodaj zjutraj v Zagorici pri Domžalah, oblečen je bil v rjavo trenerko in črtasto belo-rjavo majico s kratkimi rokavi, obut pa je imel nizke čevlje črne barve, so sporočili s policije.