Proti Marsu vse več raziskovalnih odprav

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana, 30. julija - V zadnjih desetih dneh so oziroma še bodo proti Marsu poletele kar tri odprave, ki bodo raziskovale ta planet. Združeni arabski emirati in Kitajska so svoji že poslali, Američani pa jo bodo čez nekaj ur. Razlog za to, da jih vse pošiljajo v tem časovnem obdobju, je po besedah astrofizika Jureta Japlja relativno majhna razdalja med Zemljo in Marsom.