Rio Tinto v polletju s petino nižjim dobičkom

Melbourne, 29. julija - Anglo-avstralski rudarski velikan Rio Tinto je v letošnjem prvem polletju vknjižil 20-odstotni padec čistega dobička, tako da se je ta ustavil pri 3,3 milijarde dolarjev (2,8 milijarde evrov). Padec dobička so v konglomeratu pričakovali, deloma pa so ga pripisali nižjim cenam aluminija in bakra. Ne glede na to bodo izplačali vmesne dividende.