EU sprejela paket ukrepov v odgovor na dogajanje v Hongkongu

Bruselj, 28. julija - Države članice EU so danes sprejele niz ukrepov v odgovor na zakon o nacionalni varnosti, ki ga je Peking uveljavil v Hongkongu. Med drugim paket predvideva omejitev izvoza opreme, ki bi jo kitajske oblasti lahko uporabile za nadzor in represijo. Do nadaljnjega EU tudi ne bo vstopala v nova pogajanja s Hongkongom, so sporočili iz Bruslja.