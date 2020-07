Ljubljana, 28. julija - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je v primerjavi s ponedeljkom zvišal za 0,27 odstotka in se oblikoval pri 852,35 točke. Med najpomembnejšimi so se podražile delnice Luke Koper, Krke in NLB.