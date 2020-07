Znanost za mlade že pred evropsko nočjo raziskovalcev

Ljubljana, 28. julija - Mladi lahko znanstveno raziskovanje spoznavajo že pred evropsko nočjo raziskovalcev, ko bodo konec novembra po vsej Evropi dogodki na temo znanosti in raziskovanja. Potekata namreč že projekta Noč ima svojo moč in Humanistika, to si ti! s številnimi dogodki, na katerih predstavljajo slovenske raziskovalne dosežke.