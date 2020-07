ECB bankam priporoča dodaten zamik izplačila dividend

Frankfurt, 28. julija - Evropska centralna banka (ECB) je banke danes pozvala, naj izplačilo dividend ali bonusov zamaknejo do začetka prihodnjega leta in si s tem zagotovijo ustrezno likvidnost za soočanje s koronavirusno krizo. S tem je podaljšala priporočilo iz letošnjega marca, ko je bankam svetovala, naj z izplačilom počakajo najmanj do letošnjega oktobra.