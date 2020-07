Nov izbruh nasilja v Darfurju terjal več kot 60 mrtvih

Kartum, 27. julija - V pokrajini Darfur na zahodu Sudana je izbruhnilo novo nasilje, v katerem je bilo ubitih najmanj 60 ljudi, so v nedeljo sporočili Združeni narodi. Napadi na vaščane v Darfurju so se začeli že prejšnji teden, so opozorili v misiji ZN za koordinacijo humanitarne pomoči v Sudanu.