Huawei ob nameravani sklenitvi skupne izjave Slovenije in ZDA znova zavrača očitke

Ljubljana, 24. julija - Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei je po četrtkovi seznanitvi vlade z informacijo o nameravani sklenitvi skupne izjave Slovenije in ZDA o varnosti omrežja 5G danes znova zavrnil očitke ZDA, na katerih temeljijo pozivi k njegovi blokadi. Kot so poudarili v družbi, izključitev enega ponudnika opreme ne more povečati nacionalne varnosti.