Pred slovenskim gospodarstvom in delavci negotova jesen

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 26. julija - Gospodarske razmere v Sloveniji so se po viharju, ki ga je povzročila epidemija covida-19, stabilizirale, pričakovanja za jesen pa so negotova. Na preizkušnji bo več dejavnosti, tudi avtomobilska, število brezposelnih pa bo poraslo. Pomembno bo zagotavljanje likvidnosti podjetij in ustrezno črpanje sredstev EU, opozarjajo delodajalci in sindikati.