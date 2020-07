Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 7.)

Ljubljana, 23. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da Slovenija Hrvaške še ne bo uvrstila na "rdeči seznam" držav, o podaljšanju subvencioniranega čakanja na delo in začetku gradnje 5G omrežja v Sloveniji. Poročale so tudi o srečanju zunanjih ministrov Poljske in Slovenije in obisku slovenskega predsednika Pahorja na avstrijskem Koroškem.