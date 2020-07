V Domu starejših Hrastnik število okuženih z novim koronavirusom naraslo na 39

Hrastnik, 23. julija - V Domu starejših Hrastnik so v sredo potrdili okužbo z novim koronavirusom še pri devetih oskrbovancih in dveh zaposlenih, pri čemer je eno zaposleno, pri kateri je bila okužba potrjena, na testiranje napotil njen osebni zdravnik, je za STA povedal direktor doma Drago Kopušar. Tako je trenutno okuženih 29 oskrbovancev in 10 zaposlenih v domu.